Россиянам посоветовали провести майские праздники в кругу семьи

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Предстоящие майские праздники лучше провести в кругу семьи и на свежем воздухе. Такую рекомендацию дала россиянам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.

Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста, — цитирует её агентство.

По словам Поповой, необходимо, чтобы в период праздников граждане соблюдали связанные с пандемией ограничения. Поэтому надо приостановить все массовые мероприятия.

Глава ведомства добавила, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в России находится в «хрупком равновесии». Снижения случаев заражения пока не отмечается и поэтому не следует расслабляться.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной такого решения стала эпидситуация в стране. Большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 число. Школьников и студентов с 1 по 10 мая отправят на внеочередные каникулы.

Как сообщалось, несколько регионов решили продлить майские выходные ещё на один-два дня. Это связано с религиозными праздниками — Радоницей у православных верующих и Ураза-байрам у мусульман.