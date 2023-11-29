Россиянам посоветовали продукты, полезные при гипертонии Врач Арзамасцев: при гипертонии следует есть орехи и зелень

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При гипертонии следует включить в рацион орехи, зелень и зеленые овощи, посоветовал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что продукты, богатые калием, магнием, антиоксидантами и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, помогут укрепить сосуды и нормализовать давление.

При гипертонической болезни важно есть продукты с калием и магнием. Это орехи, зелень и зеленые овощи. Если нет проблем с лишним весом и диабетом, можно добавить бананы и сухофрукты. <...> Поскольку такие продукты увеличивают количество калия и магния в организме, соответственно, на фоне этого может нормализоваться артериальное давление, — уточнил диетолог.

Чтобы организм получил омегу-3, рекомендуется есть лосося, семгу, кижуча, оливковое и льняное масло, а также орехи. Арзамасцев добавил, что антиоксиданты, которые положительно воздействуют на сосуды, содержатся в разнообразных ягодах. Он посоветовал добавить в рацион чернику, голубику, малину и ежевику.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что гипертонический криз сопровождается не только повышением артериального давления, но и целым набором различных симптомов. К их числу можно отнести беспричинное чувство страха и повышенную потливость.