Россиянам посоветовали полностью не отказываться от кредитов в 2024 году Финансист Пономарев: полностью отказываться от кредитов в 2024 году не стоит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не стоит полностью отказываться от кредитов в 2024 году, несмотря на высокие ставки, рассказал финансист Андрей Пономарев в беседе с «Газетой.Ru». Однако при этом стоит хорошо оценить свои финансовые возможности.

Он отметил, что ставки по потребительскому кредитованию в текущем году превысили 24% из-за решения Банка России по борьбе с инфляцией. При этом многие банки, как отмечает Пономарев, смотрят, чтобы доля выплат по кредиту не превышала 40% месячного дохода.

При текущих ставках человек с доходом 100 тыс. рублей может рассчитывать на 400 тыс. рублей кредита в год. А если у него уже есть долги на 20 тыс. рублей в месяц, то следующий кредит составит максимум 190–200 тыс., — сказал он.

Ранее просветительский ресурс «Финансовая культура» Банка России сообщил, что россияне теперь имеют возможность отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение 30 дней, так как период охлаждения был продлен с 14 до 30 дней. Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны отправить заемщику перечень всех дополнительных услуг, предоставленных вместе с кредитом, не позднее следующего дня после заключения кредитного договора.