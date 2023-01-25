Россиянам посоветовали пластинки для развития музыкального вкуса у детей Учитель музыки Филин посоветовал «Детский альбом» Чайковского для развития слуха у ребенка

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Развить в детях слух и музыкальный вкус помогут пластинки с классической музыкой в исполнении легендарных русских исполнителей, рассказал «Царьграду» учитель музыки Валентин Филин. Он посоветовал ставить слушать вместе с ребенком «Детский альбом» Чайковского в исполнении Якова Флиера, так как именно этот вариант является лучшим для детского восприятия. Помимо того, эксперт назвал другой цикл Чайковского — «Времена года» — в исполнении Льва Оборина «железобетонной» русской классикой.

Оборин — это всегда музыка со знаком качества. Тем более важно, что запись цикла «Времена года» была сделана, когда исполнитель уже был многоопытным мастером, вложившим в своё исполнение, с одной стороны, невероятное мастерство, а с другой — особую манеру слышать музыку, переданную его гениальным учителем Константином Игумновым. Так, эта пластинка — прямая дорога к классике русской музыки, — подчеркнул Филин.

Учитель музыки также посоветовал ставить детям «Хорошо темперированный клавир» Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера — одного из величайших пианистов XX века. По его словам, этот сборник является «запредельным», а его прослушивание способствует развитию музыкального вкуса в ребенке. Помимо того, произведения оттуда присутствуют в программах почти всех музыкальных школ, а начинающим музыкантам полезно слушать, как разучиваемые ими произведения звучат в идеале, пояснил эксперт.

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров ранее перечислил лучшие советские фильмы, передачи для развития детей. Эксперт назвал такие фильмы, как «Ключ без права передачи», «Сказка о потерянном времени», «Пятнадцатилетний капитан», «Фантазёры», «Весенние перевёртыши», «Республика ШКИД». По его словам, в этих фильмах доминирует добро, верность долгу, дружбе, справедливость, гуманизм.