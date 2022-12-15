Россиянам посоветовали отречься от культа еды в новогодние праздники Фитнес-тренер Нагулин посоветовали отречься от культа еды в новогодние праздники

Фото: shutterstock

Долгие новогодние каникулы с обилием застолий рискуют негативным образом отразиться на фигуре, предупредил фитнес-тренер, мастер спорта по самбо Дмитрий Нагулин. Поэтому, чтобы сохранить физическую форму, он советует отказаться от культа еды и даже в праздничные дни успеть провести несколько тренировок. По его словам, также на каникулах нужно больше двигаться и не вести образ жизни тюленя: можно уделить время хобби или отправиться путешествие в соседний город, пишет РИАМО.

Череда новогодних праздников — настоящее счастье. Сплошные выходные, гуляния, гости, подарки. Ну и, конечно, много алкоголя и вкусной еды до отвала. Все любят новогодние праздники, однако следящие за фигурой люди ждут их с тревогой. Праздничное изобилие — прямая угроза для фигуры и спортивной формы. Нужно постараться избегать переедания, — отметил Нагулин.

Тренер подчеркнул, что нужно стараться двигаться не от стола к дивану, а сходить в эти дни погулять или потанцевать — подойдут любые активности, которые будут под силу. Он также рекомендовал отказаться от послеобеденного сна и не забывать про тренировки во время праздников.

Наслаждайтесь общением, путешествуйте хоть в соседний город, уделите время любимым хобби. В общем чем меньше культа еды в голове — тем лучше. Ну и не забывайте про тренировки, желательно провести хотя бы несколько тренировок во время праздников, — добавил специалист.

Нутрициолог-диетолог Наталия Чистякова ранее рассказала, что многие россияне стараются привести свой вес в норму к Новому году, но после новогодних застолий вновь набирают лишние килограммы. Чтобы этого не произошло, следует изначально правильно худеть, соблюдая определенное время для приема пищи. По словам специалиста, если наладить сам режим питания, то вес уйдет безвозвратно и новогоднее изобилие не скажется на фигуре.