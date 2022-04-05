Россиянам посоветовали отказаться от турпоездок в популярные регионы

Россиянам, желающим отправиться в ближайшее время на отдых, стоит отказаться от поездок по популярным направлениям из-за их высокой загруженности. Такой совет в беседе с Lenta.ru дала вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Также, по её словам, при планировании отдыха особое внимание стоит обратить на транспортную доступность региона.

Как отметила Санаева, сейчас лучше отказаться от самостоятельных путешествий и обратиться за помощью к специалистам в турагентства.

Нужно заранее посмотреть, какова логистика, особенно если мы говорим о территориях, близких к боевым действиям. Потом нужно посмотреть на соотношение цены и качества и подумать о каких-то вариантах морезамещения, которые существуют в нашей стране, — озёра, реки. Если что-то непонятно, лучше обратиться к турагенту, потому что это более профессиональные люди, которые зачастую сэкономят деньги и выберут наилучшие позиции, — рассказала она.

По словам специалиста, некоторые направления в этом сезоне будут сильно перегружены. Речь идёт о Чёрном море, Алтае и Балтике. Также россиянам пока доступен и зарубежный отдых, но при поездках в Европу лучше воспользоваться помощью туроператоров, которые решат все вопросы безопасности.

Ранее сообщалось о подорожании путёвок в Турцию и Египет в среднем на 35% по сравнению с осенью 2021 года. Как объяснила турагент компании «Тревел» Мария Панфилова, на стоимость путёвок повлияло начало высокого сезона, а также возобновление полётов за рубеж.