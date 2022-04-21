Россиянам посоветовали отказаться от списков и покупать продукты по скидкам
Финансовый эксперт Патешман: выбросьте списки продуктов и покупайте их по скидкам
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:38, 21 апреля 2022
Покупательница совершает покупки в гипермаркетеФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россиянам стоит отказаться от списков продуктов при походе в магазин и покупать их по скидкам, сообщил независимый финансовый эксперт Александр Патешман «Радио 1». Так можно сократить траты, не снижая качество жизни. Не следует привязываться к маркам и упускать более дешёвые варианты, отметил он.
Так вот, списки — зло, выбросьте их. Товары надо покупать только по скидочным акциям: благодаря этому можно приобретать качественные товары по низким ценам. Так что не надо планировать покупки заранее. Мы заполняем холодильник не по своему списку, а ориентируясь на то, что есть по акции. Благодаря этому можно сэкономить до 30% ежемесячных трат на продукты, — сказал Патешман.
Он также порекомендовал сравнивать цены в разных магазинах, пользоваться картами лояльности и промокодами, заказывать продукты с доставкой, если на первый заказ есть скидка. А пригодные для долгого хранения продукты Патешман призвал закупать с запасом.
Ранее Александр Патешман рассказал, как сохранить и приумножить семейный бюджет. Для этого нужно следовать четырём правилам: копить на определённую цель, хранить деньги в валюте, планировать траты и осуществлять выгодные инвестиции. По его словам, не стоит копить деньги на чёрный день, гораздо более эффективно собрать на какую-то определённую цель.