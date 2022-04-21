Россиянам посоветовали отказаться от списков и покупать продукты по скидкам

Россиянам стоит отказаться от списков продуктов при походе в магазин и покупать их по скидкам, сообщил независимый финансовый эксперт Александр Патешман «Радио 1». Так можно сократить траты, не снижая качество жизни. Не следует привязываться к маркам и упускать более дешёвые варианты, отметил он.

Так вот, списки — зло, выбросьте их. Товары надо покупать только по скидочным акциям: благодаря этому можно приобретать качественные товары по низким ценам. Так что не надо планировать покупки заранее. Мы заполняем холодильник не по своему списку, а ориентируясь на то, что есть по акции. Благодаря этому можно сэкономить до 30% ежемесячных трат на продукты, — сказал Патешман.

Он также порекомендовал сравнивать цены в разных магазинах, пользоваться картами лояльности и промокодами, заказывать продукты с доставкой, если на первый заказ есть скидка. А пригодные для долгого хранения продукты Патешман призвал закупать с запасом.

Ранее Александр Патешман рассказал, как сохранить и приумножить семейный бюджет. Для этого нужно следовать четырём правилам: копить на определённую цель, хранить деньги в валюте, планировать траты и осуществлять выгодные инвестиции. По его словам, не стоит копить деньги на чёрный день, гораздо более эффективно собрать на какую-то определённую цель.