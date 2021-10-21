Россиянам посоветовали отказаться от поездок на курорты в нерабочие дни

Врачи советуют россиянам не использовать нерабочие дни для поездок на курорты. Выходные объявлены для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом и оставались дома, пишут «Известия».

По информации туркомпаний, спрос на их услуги в указанные дни заметно вырос , в частности массово бронируются поездки в Турцию в период с 30 октября по 7 ноября. Специалисты просят тех, кто всё-таки собрался в поездку, соблюдать меры безопасности и не рисковать своим здоровьем.

Так, врач-иммунолог Николай Крючков подтвердил газете, что риск заболевания коронавирусом сейчас весьма высок. И путешествия на самолётах, поездах, автобусах в период роста заболеваемости создают высокие риски подхватить инфекцию.

На курорте турист заселяется в большой отель, где проживает много людей, риски заболеть увеличиваются, — пояснил врач.

При этом специалист допускает, что поездка всё же может быть безопасной в случае передвижения на собственном автомобиле. Такого же мнения придерживается и заслуженный врач России Михаил Каган, хотя настоятельно просит россиян пересмотреть планы по путешествиям.

Нерабочие дни некоторые захотят использовать для путешествий. Но сейчас волна пандемии настолько серьёзна, что было бы разумно сократить активность, которая увеличивает риски заражения. Если у вас намечена поездка в ближайшие несколько недель, лучше пересмотреть свои планы, — советует доктор.

В российских регионах наблюдается обратная ситуация с поездками. Многие субъекты ужесточили коронавирусные ограничения, и путешественники начали отменять запланированные выезды. В Казани, к примеру, аннулирование брони в отелях уже достигло 40%.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал гражданам не планировать поездки и по возможности оставаться дома в период объявленной нерабочей недели. Указом президента она назначена с 30 октября по 7 ноября, но ряд регионов вводит выходные раньше.