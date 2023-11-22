Россиянам посоветовали отказаться от диет в зимний период Роспотребнадзор: зимой лучше отказаться от диет

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В зимний период лучше отказаться от диет, которые предполагают дефицит калорий, посоветовали специалисты Роспотребнадзора. Организм в холодное время года должен получать необходимое количество микроэлементов и питательных веществ, пишет «МК в Калининграде». Кроме того, в ведомстве рекомендуют не злоупотреблять фастфудом.

Как уточняет издание, важно наладить режим питания. Есть следует три раза в день, иногда добавляя в распорядок полезные перекусы. Частое дробное питание поможет избежать переедания вечером и сохранить бодрость в течение всего дня, подчеркивают в ведомстве.

Зимой необходимо пить достаточное количество воды. Из напитков стоит отдать предпочтение простой воде, натуральным морсам, чаю и компотам. Кроме того, нельзя забывать и о физической активности, уверены специалисты. Спорт окажет благоприятное влияние на ментальное и физическое здоровье.

Нутрициолог Александра Разаренова ранее посоветовала добавить в рацион зимой говяжий язык и баранину. Так, баранина содержит необходимые для организма белки и полезные жиры. Кроме того, она порекомендовала есть 10–20 граммов сала в день: данный продукт защищает дыхательные пути от инфекций.