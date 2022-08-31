Россиянам посоветовали носить маски в людных местах Инфекционист Малышев посоветовал носить маски в местах скопления людей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России пока не стабилизировалась, поэтому, несмотря на отсутствие официального масочного режима, средства индивидуальной защиты все же стоит носить в местах большого скопления людей, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. По его прогнозу, рост заболеваемости следует ждать вскоре после начала учебного года.

Я думаю, что еще повышение будет. Пока говорить о стабилизации ситуации преждевременно, особенно сейчас, накануне нового учебного года. Народ повстречается, обменяется: кто новостями, кто вирусами, кто еще чем. <...> Там, где много народа, безусловно, лучше носить маски, несмотря на то, что обязаловки нет, — сказал инфекционист.

В качестве примера он привел метро: по утрам там большое скопление людей, среди которых могут быть и заразившиеся коронавирусом.

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова академик РАН Виталий Зверев заявил, что уровень заболеваемости в России может достичь 70–80 тысяч случаев в сутки, но это будет значительно меньше, чем прогнозируется в Европе. По его мнению, локдаун лучше не вводить, поскольку подъем заболеваемости быстро пройдет.