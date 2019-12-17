Качественную одежду необходимо покупать в фирменных магазинах, а не приобретать более дешёвые подделки. Такой совет россиянам дала маркетолог Лариса Спутник.
Так она прокомментировала результаты проверки Роспотребнадзора, которую не прошли различные предметы одежды. Самые частые нарушения — опасный состав ткани и подделка известных брендов.
Подобного не бывает в оригиналах, подчеркнула маркетолог. Если же бюджет ограничен на популярных брендах, лучше вообще не зацикливаться, отметила она.
Сейчас популярна одежда практичная и эстетичная. Бренды уже не важны. Лучше купить качественную одежду из хороших материалов в недорогом магазине, чем покупать подделку, —
заявилаСпутник «Москве 24».
При этом маркетолог напомнила, что любую новую вещь следует стирать перед тем, как надеть. Это поможет избежать различной аллергии и других проблем, которые могут быть вызваны некачественными тканями.
Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор забраковал 11,2% предметов одежды, проверенных за период с января по сентябрь. Каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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