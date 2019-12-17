https://static.news.ru/photo/75958386-20b1-11ea-b188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Качественную одежду необходимо покупать в фирменных магазинах, а не приобретать более дешёвые подделки. Такой совет россиянам дала маркетолог Лариса Спутник.

Так она прокомментировала результаты проверки Роспотребнадзора, которую не прошли различные предметы одежды. Самые частые нарушения — опасный состав ткани и подделка известных брендов.

Подобного не бывает в оригиналах, подчеркнула маркетолог. Если же бюджет ограничен на популярных брендах, лучше вообще не зацикливаться, отметила она.

Сейчас популярна одежда практичная и эстетичная. Бренды уже не важны. Лучше купить качественную одежду из хороших материалов в недорогом магазине, чем покупать подделку, — заявила Спутник «Москве 24».

При этом маркетолог напомнила, что любую новую вещь следует стирать перед тем, как надеть. Это поможет избежать различной аллергии и других проблем, которые могут быть вызваны некачественными тканями.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор забраковал 11,2% предметов одежды, проверенных за период с января по сентябрь. Каждый десятый предмет одежды оказался негодным для носки.