Россиянам посоветовали не поддаваться трендам при выборе игрушек на елку Дизайнер Волкова: при выборе игрушек на елку важно не поддаться трендам

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При выборе игрушек на новогоднюю елку не стоит поддаваться модным трендам, посоветовала дизайнер интерьера Дарья Волкова. В разговоре с KP.RU эксперт подчеркнула, что часто такие украшения бывает стыдно вешать на дерево. Кроме того, некоторые игрушки абсолютно не подходят для интерьера квартиры.

Я считаю, что все тренды — временное явление. Иногда, поддавшись порыву, можно купить странную игрушку, а потом ее будет стыдно повесить на елку. Обычно так бывает как раз с тематическими или «трендовыми» украшениями. Например, гамбургеры или колбаса скорее подойдут для новогодней елки в продуктовом магазине, чем дома, — отметила дизайнер.

Она отметила, что в этом году в моде игрушки нестандартных форм и материалов. Кроме того, допустимо сделать украшение своими руками. Сама дизайнер рекомендует придерживаться принципов минимализма. Так, можно использовать игрушки двух-трех цветов, гирлянду и красивую звезду. Стоит присмотреться и к винтажным стеклянным украшениям.

Создатель музея елочных игрушек Игорь Хмелев ранее рассказал, что при покупке винтажных украшений важно не нарваться на подделку. По его словам, отличить контрафакт от оригинального винтажа практически невозможно, однако можно обратить внимание на ниточку для крепления игрушки к елке.