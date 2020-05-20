Россиянам посоветовали не изолироваться в лесу без дробовика

https://static.news.ru/photo/d473fbc2-9ab3-11ea-81f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оружейные эксперты смоделировали один из сценариев второй волны пандемии COVID-19 — с массовыми беспорядками, мародёрами, разрушенной экономикой и даже зомби, так как специалисты до конца не поняли механизм воздействия коронавируса нового типа на человека. Часть граждан может самоизолироваться в лесу и отстреливаться от злоумышленников.

Знающие люди, пишет «Рамблер», советуют «забыть» про автомат Калашникова, пулемёты, мощные револьверы, винтовку спецназа, а взять с собой дробовик 12-го калибра. С ним легче добывать пищу в экстремальных условиях. Он должен быть простым в использовании, не слишком тяжёлым и не слишком большим, считает главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар.

Не стоит забывать и про средства переснаряжения патронов. Пластиковая гильза в теории «выдержит» до 6 выстрелов, латунная — до 12.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. В целом в мире уже свыше 5 млн случаев инфицирования, 325,4 тысячи скончались, около 2 млн выздоровели. По состоянию на 20 мая в России официально зарегистрировано более 308,7 тысячи заразившихся коронавирусом, около 3 тысяч человек умерли, почти 85,4 тысячи выписаны из больниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расположенные в Западном военном округе многофункциональные медицинские центры Министерства обороны России готовы к приёму пациентов с заражением коронавирусной инфекцией нового типа, заявил 20 мая глава ведомства Сергей Шойгу.