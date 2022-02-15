Россиянам посоветовали не ехать в Таиланд из-за проблем с ПЦР-тестами

Турагенты не рекомендуют клиентам покупать билеты в Таиланд из-за высокого риска получить положительный тест на COVID-19 после прилёта. Путешественникам советуют переориентироваться на «более лояльные страны», спрос на билеты в Таиланд начал сокращаться, пишет «Коммерсант».

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев поясняет , что въехать в Таиланд можно по так называемым программам песочниц: для попадания в курортные зоны нужно заблаговременно предоставить сертификат о вакцинации, бронь гостиницы и свидетельство о предоплате двух ПЦР-тестов, которые возьмут в стране. Ещё один тест нужно сдать за 72 часа до вылета. Свободно перемещаться по Таиланду туристы могут только после отрицательных тестов, сданных в стране.

При этом с 1 по 10 февраля в рамках тестирования в Таиланде коронавирус был выявлен у 18,72% российских туристов, что выше, чем в других странах. Отмечается, что в случае положительного результата турист должен проходить карантин в гостинице за свой счёт, а расходы на карантинный отель могут превысить 200 тысяч рублей. Участники рынка допускают, что речь идёт о повышенном уровне ложноположительных результатов, однако это в любом случае негативно скажется на спросе, который и так довольно низок из-за повышенных требований властей.

Снижение спроса имеет место уже сейчас: Aviasales отмечает, что на неделе 7–13 февраля число их бронирований сократилось на 17% относительно периода с 31 января по 6 февраля, поисковых запросов — на 6%. В OneTwoTrip подтверждают, что с 7 по 13 февраля в Таиланд было оформлено на 20% меньше билетов, чем неделю назад, в целом же спрос на направление сокращается с 23 января.

Ранее сообщалось, что три провинции Таиланда смогут принять путешественников начиная с 11 января. До этого в конце минувшего года власти временно закрыли для туристов все ранее доступные для путешествия провинции, за исключением Пхукета.

В рамках программы «Песочница» туристы смогут отдохнуть на тропических пляжах провинций Краби, Пханг-Нга и Сураттхани. Путешественники будут иметь возможность посетить острова Самуи, Пханган и Ко Тао, однако въезд на материковую часть региона останется закрытым. Правила въезда в государство при этом сохранятся неизменными.