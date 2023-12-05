Россиянам посоветовали, как выбрать безопасную гирлянду Эксперт по безопасности Ковалев: лучше выбирать менее мощные гирлянды

При покупке новогодней гирлянды лучше выбирать менее мощные варианты, чтобы создать меньшую нагрузку и сократить риски возгорания, посоветовал доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев. В беседе с LIFE.ru он отметил, что эти украшения должны пройти заводскую сертификацию по пожарной безопасности.

Желательно не использовать одновременно более трех гирлянд. Отдавайте предпочтение менее мощным гирляндам, так как они создают меньшую нагрузку и сокращают риск возгорания, — уточнил эксперт.

Перед покупкой стоит проверить состояние электропроводки, в том числе изоляцию и соединение проводов. Ковалев предупредил, что нельзя использовать гирлянды, предназначенные для квартиры, на улице. Если хочется украсить фасад дома, нужно приобрести гирлянду, устойчивую к влаге. Кроме того, нельзя выносить на улицу удлинители. Эксперт также напомнил, что следует выключать гирлянды, если дома никого нет, а также на время сна.

Спасатель Владимир Пискун ранее рассказал, что гирлянды представляют опасность для человека, поскольку повышают риск замыкания электропроводки, которое может привести к возгоранию. Он отметил, что особый вред при возгорании гирлянды наносит токсичный дым.