Россиянам посоветовали, как выбрать сок в магазине В Роспотребнадзоре посоветовали обращать внимание на состояние упаковки сока

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При выборе сока в магазине важно обратить внимание на состояние упаковки: она не должна быть вздутой или поврежденной, рассказали товароведы мурманского Роспотребнадзора. Специалисты ведомства уточнили, что также крышка не должна быть вогнутой или ржавой, пишет «МК в Мурманске».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, нельзя пить потемневший сок с мякотью. Для употребления не подходит забродивший напиток или содержащий частицы косточек и семян. Также стоит помнить, что данная продукция делится на четыре категории: соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.

В ведомстве подчеркнули, что полезнее всего свежевыжатые соки. В них остаются все витамины, которые есть в овощах и фруктах. Такой напиток не хранится долго: его нужно пить сразу после приготовления. Чуть менее полезны пастеризованные соки прямого отжима. В нектарах доля сока составляет только 25–50%, остальную часть занимают вода, сахар, фруктовое или ягодное пюре и аскорбиновая кислота.

Врач Анжела Толмасова ранее рассказала, что пакетированные соки не несут никакой пользы для здоровья. Она напомнила, что магазинные соки могут храниться месяцами: для этого они проходят длительную подготовку, во время которой все витамины уничтожаются.