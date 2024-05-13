Россиянам посоветовали, как вернуться к работе после майских праздников Психолог Мустафина: после майских праздников нужно вернуть рабочий режим дня

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Чтобы минимизировать неприятные ощущения на работе и спокойно к ней вернуться после майских праздников, нужно организовать нормальный режим дня и полноценный сон, рассказала «Газете.Ru» психолог и семейный терапевт Эльнара Мустафина. По ее словам, также нужно восстановить физическую активность.

Чтобы помочь организму восстановить нарушенные привычные биоритмы, нужно организовать полноценный сон, нормальный режим дня и физическую активность. Очень часто в отпуске сбивается режим сна, поэтому постарайтесь наладить тот график, который у вас обычно бывает в будни — засыпайте пораньше и старайтесь не нагружать себя делами перед сном, — объяснила психолог.

Эксперт отметила, что можно перед работой прогуляться пешком, чтобы справиться со стрессом после праздников. Также можно выходить в перерывах на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Рекомендуется в течение рабочего дня избегать фастфуда, но есть то, что нравится, и пить много воды.

Важно вовремя заканчивать работу, чтобы мозг смог подготовиться к полноценному сну ночью, и ложиться спать в нормальное время, уточнила Мустафина. Кроме того, лучше подождать пару дней после праздников перед тем, как назначать встречи и созвоны, поскольку требуется время, чтобы вернуться в рабочий ритм, подытожила специалист.

Ранее другой психолог, Дарья Дугенцова, рассказала, что после отпуска к работе следует возвращаться постепенно, сразу не нагружая себя большим количеством задач, которые нужно сделать в сжатые сроки. Специалист отметила, что перед началом работы рекомендуется пораньше лечь спать и морально подготовиться к трудовым будням.