Россиянам посоветовали, как сделать педикюр дома Эксперт по маникюру Котова: форма ногтей на ногах должна быть в виде квадрата

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Делая педикюр дома, важно помнить, что форма ногтей на ногах может быть только в виде мягкого квадрата, а длина свободного края не должна превышать 1 мм, предупредила директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра Варвара Котова. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт уточнила, что, если не следовать этим правилам, существует риск столкнуться с онихолизисом или врастанием ногтя.

Длина свободного края на пальцах ног не должна превышать 1 мм, форма может быть только мягкий квадрат. Если позволить длине отрасти больше положенной, а форму запилить неправильно, возрастает риск получения травмы, обострения или возникновения таких проблем, как вросший ноготь или онихолизис, — предупредила эксперт.

После придания правильной формы рекомендуется сделать ванночку для ног с лекарственными травами. Подойдут ромашка, череда или шалфей. Котова посоветовала выполнять процедуру в течение 10-15 минут. После этого можно воспользоваться скрабом для пяток. Его можно купить или сделать самостоятельно из кофейной гущи и геля для душа. Обрабатывать стопы следует не чаще одного раза в две недели при помощи пилки на металлической основе.

Подолог Валентина Шевцова ранее предупредила, что неправильное использование гель-лака мастерами педикюра может угрожать здоровью. По ее словам, покрытие нельзя наносить на пораженные грибком ногти, потому что лак не даст лекарству проникнуть в ногтевую пластину и создаст благоприятную среду для размножения возбудителей инфекции.