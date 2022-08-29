Россиянам посоветовали использовать охлаждающие кремы в жаркую погоду Бренд-менеджер Онищенко посоветовала использовать охлаждающие кремы в жаркую погоду

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В жаркий период в качестве уходовой косметики хорошо подходят средства с охлаждающим эффектом, например, на основе лаванды и мяты, рассказала «Вестям Подмосковья» бренд-менеджер косметологической компании Олеся Онищенко. Такие средства позволяют убрать с кожи раздражение, покраснения и сыпь. По этой причине лаванду и мяту часто добавляют в средства после загара, отметила эксперт.

Онищенко также рекомендует использовать средства на основе ментола, которые хорошо увлажняют и успокаивают кожу, но при этом не подходят для ухода за лицом.

Для лица лучше прибегнуть к охлаждающим средствам с гелевой или муссовой текстурой на водной основе без ментола в составе. В этом случае хорошо работают огурец и алое, которые обладают также и успокаивающими свойствами после солнечных лучей, — объяснила специалист.

Косметолог Анна Капитанова ранее рассказала, чем грозит отказ от солнцезащитного крема. В летние месяцы необходимо использовать большое количество солнцезащитного крема, а если его не наносить, то на коже появятся пигментные пятна и подкожные прыщи, также она станет более жирной. Эксперт также не советует заменять увлажняющий крем солнцезащитным, так как они выполняют разные функции.