Россиянам назвали лучший способ добраться до Крыма Россиянам посоветовали добираться до Крыма поездом или на машине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году россиянам будет удобнее всего добраться до Крыма на поезде или на автомобиле, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он отметил, что те, кто способен выдержать долгое путешествие, могут отправить на полуостров на автобусе, пишет Lenta.ru.

Доставка в Крым идёт через железные дороги. Уже сформированы автобусные чартеры, которые из Москвы будут отправляться в том числе. Они будут идти чуть больше суток, 27 часов. Высококомфортные, туда и обратно, цены приемлемые. Ну и на автомобиле удобно. Кто на автобусе не может выдержать долгие путешествия, отличный вариант. Молодёжь так ездит, — заверил Барзыкин.

Он рассказал, что в прошлом году около 30% туристов добрались до Крыма с помощью авиатранспорта, аэропорт принял более шести миллионов человек. Барзыкин считает, что дополнительные поезда в Крым и автомобильная часть помогут компенсировать временную невозможность попасть на полуостров при помощи авиарейсов.

Ранее Барзыкин заявил, что россияне, чьи рейсы на юг России отменили из-за временного ограничения полётов, могут вернуть полную стоимость своих авиабилетов. Он подчеркнул, что потраченные средства вернутся полностью даже тем, у кого невозвратный тариф.