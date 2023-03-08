Россиянам посоветовали, что делать при переедании Врач-диетолог Дианова: в случае переедания 8 Марта следует отправиться на прогулку

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Небольшая двигательная активность поможет избежать проблем с пищеварением после переедания в результате праздничных застолий. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, движение способствует процессу пищеварения и облегчает состояние человека, который переусердствовал с угощениями.

При переедании хорошо помогает небольшая активность — это может быть движение в пределах квартиры, прогулка на свежем воздухе. Во время застолья, например, 8 Марта или в день рождения, нужно придумывать гостям разные занятия: конкурсы, танцы. Нельзя просто сидеть и есть, — сказала Дианова.

При этом она предупредила, что некоторые движения противопоказано выполнять при переполненном желудке. Это, в частности, наклоны, при которых может происходить заброс желудочного содержимого обратно в пищевод.

Ускорить освобождение желудка от избыточного количества еды помогают газированные напитки, однако ими диетолог также не рекомендует злоупотреблять. Что касается лекарственных препаратов на основе ферментов, то их врач предложила принимать только в крайних случаях, поскольку это «расхолаживает пищевое поведение».

Ранее врач высшей категории Татьяна Романенко рекомендовала в случае ухудшения самочувствия во время Великого поста снять пищевые ограничения. Специалист пояснила, что резкая смена рациона может навредить организму, поэтому следует заранее готовиться к тому, чтобы поститься.