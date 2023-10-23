Россиянам посоветовали быть осторожными при покупке промокодов Роскачество: купленным в интернете промокодам можно доверять в 90% случаев

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Порядка 90% промокодов, представленных на специальных сервисах по их продаже, являются действительными, но перед совершением покупки необходимо удостовериться в их актуальности, рассказал РИА Новости руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, это можно сделать на сайте компании или по горячей линии.

Проверка показала, что в 90% случаев объявлениям о покупке промокодов на известных площадках и досках объявлений доверять можно, но перепроверять. Прежде всего нужно удостовериться, что такая организация вообще существует, что акция со скидками там действительно сейчас проходит или актуальна и что деньги продавцу нужно заплатить после применения скидки. Деньги до проверки сертификата, конечно, переводить нецелесообразно, — сказал он.

В Роскачестве также посоветовали не переходить по неизвестным ссылкам, а также не передавать сторонним лицам платежную информацию, например CVC-код или код из СМС-сообщений. Помимо проверки на актуальность промокодов также необходимо изучить информацию о продавце: его рейтинг, дату регистрации и отзывы.

Ранее в Роскачестве рассказали, что некоторые продавцы прибегают к уловкам в периоды распродаж, чтобы реализовать залежавшийся или неходовой товар. Среди них искусственный ажиотаж или намеренное завышение цены перед введением скидки. Важно внимательно изучить предложение, советуют эксперты.