Россиянам посоветовали не откладывать поиски Дедов Морозов Эксперт «Авито.Услуги» Семочкин: аниматоров на Новый год следует выбрать заранее

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Россиянам не стоит откладывать поиски актеров на роль Дедов Морозов, посоветовал руководитель эксперт-сервиса «Авито.Услуги» Александр Семочкин. В беседе с LIFE.ru специалист уточнил, что аниматоров на Новый год следует выбирать заранее: таким образом удастся сэкономить.

Мы рекомендуем не откладывать поиск аниматоров, ведь, несмотря на рост числа предложений, сегодня договориться о выступлении можно по более выгодной цене, а чем ближе к празднику — тем меньше свободных «окошек» у актеров, — посоветовал эксперт.

Стоимость услуги будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь на ней отразятся длительность представления и наполнение программы. Кроме того, стоит обратить внимание на стаж актера: студенты берут за свои выступления меньше, чем опытные артисты. В новогоднюю ночь услуги аниматора будут стоить дороже.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее заявила, что в России следует ввести требования для детских аниматоров: они должны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. По ее словам, в процессе игры закладываются основы личности ребенка, формируются навыки общения, в связи с чем деятельность приглашенных актеров нужно контролировать.