Россиянам рекомендовали не медлить с покупкой туров на лето Глава Союза турагентств Голов: выгоднее покупать туры как можно раньше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на 60% увеличился спрос на пляжный отдых, поэтому покупать летние туры выгоднее заранее, рассказал «360» глава Союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, сейчас у тех, кто продает туры, динамическое ценообразование, поэтому лучше не медлить с покупкой.

Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остается меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет. Сейчас практически у всех, кто занимается продажей пакетных туров, динамическое ценообразование, то есть было 100 билетов — стоило 1000 рублей, осталось 80 билетов — стоит 1200, — объяснил он.

Голов подчеркнул, что отдых в Сочи будет стоить дороже, чем в Крыму или Абхазии. Популярными направлениями не пляжного отдыха он назвал Алтайский край, Байкал и Калининград.

Большая часть зарубежных направлений сейчас недоступна для россиян, поэтому увеличивается спрос на отдых в родной стране. Параллельно с этим туризм в России развивается и становится лучше из года в год, подытожил специалист.

Ранее стало известно, сколько денег выделят на туротрасль в следующие пять лет. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить на развитие туристической отрасли не менее 403 млрд рублей. Средства планируется выделять из федерального бюджета.