Россиянам пообещали тёплый июнь с дождями

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в июне россиян ждёт тёплая погода. По его словам, температура выше нормы ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на юге европейской части России, Краснодарском крае, юге Черноземья и юге Приволжского федерального округа, пишет ТАСС.

Выше нормы температура воздуха в июне ожидается и на северной половине азиатской части страны. Около и ниже нормы температура будет на юге Западной Сибири, в Хабаровском и Приморском краях. Нехватка осадков прогнозируется на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии, Якутии и на Чукотке.

Аномальные осадки будут наблюдаться в Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и на юге Новосибирской области. Рассчитывать в июне на устойчивую сухую погоду не стоит.

У многих создается впечатление, что дожди летом — это плохая погода. Но нужно помнить, что лето — самый дождливый сезон на всей территории России. Так что осадки летом — это нормально и естественно, — рассказал метеоролог.

Погода летом, по словам Вильфанда, будет переменчивая, так как в последние годы «длительные дождливые периоды сменяются также длительными очень жаркими периодами».

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что погода в Москве в начале июня будет неустойчивой. Это характерно для лета.