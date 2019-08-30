https://static.news.ru/photo/c4d8c6e4-cb28-11e9-a700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тёплая погода без дождей ожидается на европейской территории России в сентябре. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, воздух в начале осени будет прогреваться до отметок, превышающих средние климатические нормы примерно на 3–5 градусов. В первую неделю сентября будет сухо и без осадков. Непродолжительные дожди возможны лишь во второй половине месяца, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в столицу России пришло «молодое» бабье лето. 29 августа температура воздуха в столице составила 20–22 градуса по Цельсию. Как заявили синоптики, «классическое» бабье лето начнётся в Москве 14 сентября.