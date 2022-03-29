Россиянам пообещали скидки при покупке отечественного автомобиля

Директор Ассоциация НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный обратился к Минпромторгу с предложением повысить скидки на покупку отечественных автомобилей. По его мнению, следует увеличить скидку на новое авто при сдаче старого на переработку с 50 тысяч рублей до 150 тысяч. Он напомнил, что программа действовала в 2010–2018 годах, передают «Известия».

Такая мера поддержки поможет автопрому, гражданам, переработчикам лома и производителям металла. Это особо важно в сложившейся экономической ситуации, — подчеркнул Ковшевный.

Специалист предложил создать реестр утилизаторов автомобилей на «Госуслугах», а также предусмотреть возможность переработки разными способами. Он отметил, что компании, которые занимаются переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации.

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ранее заявил, что председатель правительства Михаил Мишустин обсудил с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» тему укрепления российской экономики. По словам главы кабмина, власти прорабатывают механизм внедрения целевой окрашенной эмиссии. Речь идёт о выделении средств Центробанком под конкретный проект. По его словам, в правительстве считают, что данный механизм будет способствовать продвижению проектов по развитию инфраструктуры и импортозамещению.