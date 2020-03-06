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Россиян ожидают несколько температурных рекордов на предстоящих выходных. Практически на всей территории России будет плюсовая температура.

В праздничные дни теплый воздух из Южной Европы продолжит поступать на Русскую равнину. Обновятся давние температурные рекорды, на Юге установится по-настоящему летняя погода, — сообщили специалисты из центра «Фобос».

Москвичей ожидает до +11 градусов. Однако возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге будет от +2 до +6 градусов. В северной столице будет облачно с неустойчевыми прояснениями.

Антициклон идёт на юг страны. Там будет тепло и солнечно. Столбики термометров в некоторых городах достигнут отметки в +24 градуса. В Западной Сибири бушуют циклонические вихри, которые принесут потепление. В Новосибирске будет −13 градусов, а в Красноярске −10 градусов.

Как писал NEWS.ru ранее, жителей российской столицы ожидает идеально тёплая погода в праздничные выходные — 8 и 9 марта. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в Москве ожидается от +11 до +13 градусов.