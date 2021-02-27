Россиянам пообещали много предупреждений об опасной погоде в марте

https://static.news.ru/photo/ea4042d8-7a11-11eb-b370-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Достаточно большое количество предупреждений об опасности погодных условий ждёт жителей России в марте, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, почти на всей территории страны температурный фон будет близким к обычным, средним мартовским значениям. Однако с уверенностью можно прогнозировать чередование периодов холодной и тёплой погоды.

Будет также достаточно большое количество предупреждений об опасных явлениях погоды, хоть и температура прогнозируется нормальной. Это очень опасно, когда норма связана с неоднородностью погоды, — отметил специалист.

Вильфанд добавил, что исключением станут север Урала, северо-восток европейской части страны, северо-запад Сибири и Красноярского края, где температура в первый месяц весны будет ниже нормы, а в Алтайском крае, напротив, выше нормы, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что стабильно тёплой погоды в Москве и Подмосковье с наступлением марта ждать не стоит. По его словам, первый весенний месяц будет переменчивым. Эксперт добавил, что на фоне двух «мрачных» дней в конце февраля 1 марта всё-таки стоит особняком.