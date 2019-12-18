https://static.news.ru/photo/583ec126-2197-11ea-825c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сеть «МИР» запустит в 2020-м телеканал «МИР Талантов». В эфире он заменит «МИР PREMIUM». Новый проект покажет жизнь одарённых россиян во многих сферах жизни: от спортивных достижений до выдающихся изобретений.

В программе передач появятся классические викторины, реалити-шоу, познавательные и научные программы, документальные ленты, художественные картины и сериалы, пишет ТАСС.

Мы готовы рассказывать о наших талантливых, продвинутых, креативных детях круглосуточно. Не только о детях, конечно, но на них мы делаем определённую ставку, — рассказал генпродюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин.

Приблизительный охват аудитории — до 22 млн человек. Сейчас «МИР PREMIUM» могут смотреть граждане 11 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана и др.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские телезрители получат возможность провести новогоднюю ночь в кругу звёздных знаменитостей. Первый канал обещает необычные дуэты, «Россия 1» представит классический «Голубой огонёк», а НТВ приглашает россиян на «Квартирник у Маргулиса».