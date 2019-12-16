https://static.news.ru/photo/890ce1e4-1fe8-11ea-828d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

В российских плацкартах появятся вагоны со шторками. Макет такого вагона презентовала Федеральная пассажирская компания. По замыслу производителей, шторки предназначены для создания индивидуализированного пространства

Макет открыт для просмотра, — сообщили ТАСС в пресс-службе ФПК.

Боковые полки в таких вагонах оборудованы шкафчиками для личных вещей. Кроме того, каждому пассажиру, в том числе путешествующему на верхней полке, доступен индивидуальный столик. Интерьер в вагоне выполнен в комфортных бежевых тонах. Согласно соглашению между ФПК и Тверским вагоностроительным заводом, в 2019 году компания получит в общей сложности 525 вагонов, из них 48 будут нового модельного ряда.

Ранее NEWS.ru писал, что «Трансмашхолдинг» впервые представил публике плацкартные вагоны с душем, микроволновками, холодильниками и розетками с USB-портами.