Россиянам подсказали, как увеличить отпуск до 45 дней Юрист Курашина: россияне могут увеличить отпуск до 45 дней при правильном планировании

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Россияне могут продлить отпуск на срок, превышающий 28 календарных дней. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ заявила член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина. Она пояснила, что такого результата можно добиться при правильном планировании отпускных дней. Юрист, в частности, напомнила, что граждане РФ не работают в выходные и государственные праздники, а также у них есть право на больничные и отгулы.

По словам Курашиной, отпуск может быть продлен, если добавить несколько дней к праздникам. По законодательству, только одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней подряд. Оставшийся срок позволено разбивать. В результате время отдыха можно увеличить до 45 дней.

Кроме того, по словам юриста, к отпуску можно добавить и отгулы, но здесь следует учесть, что наибольшие отпускные положены за отгулы для доноров и выходные после работы в праздники.

Ранее психолог Анастасия Корнеева рассказала, что для эффективного и продуктивного отпуска или выходных важно грамотно распланировать дела, чтобы они не мешали отдыху. По ее словам, в такие дни важно сменить вид деятельности или разнообразить ее. Кроме того, нужно избегать крайностей: вообще ничего не делать или попытаться реализовать необъятные задачи.

В свою очередь невролог Валерий Югай рассказал, что хроническая усталость является не просто симптомом, но и болезнью, которая может привести к депрессии и нарушению работы всего организма. Специалист объяснил, что такое состояние могут вызвать отрицательные эмоции, нездоровая обстановка в семье или на работе, а также несоблюдение режима дня, неправильное питание и отсутствие полноценного отдыха.