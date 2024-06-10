Россиянам подсказали, как ускорить сушку одежды после стирки The Sun: постиранную одежду лучше сушить на свежем воздухе

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Постиранную одежду стоит сушить на свежем воздухе или в просторном помещении, рассказал The Sun менеджер по продукции магазина Hiatt Hardware Райан Калверт. По его словам, это не только позволить ускорить процесс сушки, но и сохранит на белье приятный запах чистоты.

Использование свежего воздуха в ваших интересах — это экономичное решение, а также преимущество в виде свежести и приятного запаха. <...> Подвесные сушилки с прищепками позволяют повесить несколько вещей одновременно, а также разместить носки вместе, чтобы их не потерять в процессе снятия одежды с веревки после сушки, — уточнил эксперт.

Калверт добавил, что развешивать одежду стоит на нескольких веревках. Он объяснил, что так влага будет испаряться быстрее.

Ранее доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова посоветовала использовать уксусный раствор, чтобы убрать с одежды остатки пыльцы деревьев. Эксперт пояснила, что для этого нужно смешать уксус с водой в равных пропорциях и нанести смесь на одежду. Через несколько минут раствор следует удалить мягкой тканью.

Ершова уточнила, что помочь может и смесь лимонного сока с солью: ее надо оставить на ткани на полчаса, после чего вещь рекомендуется застирать с мылом. Жидкость для снятия лака с ацетоном поможет убрать пятна от смолы почек и сока липы с обуви. Кроме того, подойдут мыло для стирки и специальные чистящие средства.