Россиянам подсказали эффективный способ просыпаться бодрым на работу Сомнолог Черкасова посоветовала пользоваться светобудильниками для лучшего пробуждения

Фото: shutterstock

Середина осени — время, которое принято называть офисной полярной ночью. Большинство людей собираются на работу в темное время суток и возвращаются домой, когда световой день давно закончился. Врач-сомнолог София Черкасова в беседе с NEWS.ru заявила, что в темноте человеку очень тяжело просыпаться по нескольким причинам, начиная от дефицита витамина D и заканчивая малоподвижным образом жизни. Специалист посоветовала пользоваться светобудильниками, которые помогут избавиться от сонливости.

Большая часть дня проходит в помещении с искусственным светом, который не всегда оказывает такое же влияние на выработку важных гормонов. В этом случае нужно вернуть свет. Можно пользоваться светобудильниками, это такие устройства, которые к заданному времени увеличивают освещенность в спальне. Даже через закрытые веки свет проникает и воздействует на сетчатку. Человек легче сбрасывает сонливость, — пояснила она.

Эксперт добавила, что в течение дня сонливость также усугубляет дефицит витамина D, который зимой для хорошего сна можно восполнить искусственным витамином D в профилактических дозах. Более того, зимой люди больше времени проводят в пассивном состоянии и за сидячей работой. В этом случае помогут частые прогулки на свежем воздухе и физическая активность, заверила Черкасова.

Человек забывает о занятиях спортом и прогулках. Обездвиженность человека негативно влияет на его бодрость в течение дня, поэтому желательно вносить в свое расписание физическую активность, занятия в спортзале, активный отдых. В выходные дни нужно обязательно проводить больше времени на улице, особенно когда светло, — подытожила сомнолог.

Ранее Черкасова рассказала, что положение на спине во время сна потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу. Специалист отметила, что в некоторых случаях это может привести к риску остановки дыхания во время сна.