https://static.news.ru/photo/3d4bb240-cd8a-11e9-a27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

С 16 сентября российские граждане смогут получить в собственность участки земли, которые ранее были заняты ими самовольно. Соответствующие поправки внесены в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.

Об этом сообщил директор Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, передаёт « Российская газета ».

Поправки позволяют узаконить используемые на протяжении многих лет сотки, но при соблюдении определённых условий, — сказал Тухтасунов.

При этом есть и ряд определённых условий. Обязательным из них является использование земли более 15 лет. Эта территория не должна никому принадлежать и являться предметом споров с соседями.

Согласно закону, площадь земли должна быть не больше минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. При этом если предел не оговорён, то присоединяемая часть не может превышать 10% от площади законно приобретённого участка.

Ранее эксперты рассказали, владельцы каких дач не попадут под «дачную амнистию», писал News.ru.