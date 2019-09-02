С 16 сентября российские граждане смогут получить в собственность участки земли, которые ранее были заняты ими самовольно. Соответствующие поправки внесены в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Об этом сообщил директор Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, передаёт «
Поправки позволяют узаконить используемые на протяжении многих лет сотки, но при соблюдении определённых условий, — сказал Тухтасунов.
При этом есть и ряд определённых условий. Обязательным из них является использование земли более 15 лет. Эта территория не должна никому принадлежать и являться предметом споров с соседями.
Согласно закону, площадь земли должна быть не больше минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. При этом если предел не оговорён, то присоединяемая часть не может превышать 10% от площади законно приобретённого участка.
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