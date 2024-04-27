Россиянам перечислили способы, как сэкономить на отдыхе Финансист Милова: в целях экономии нужно заранее бронировать все билеты на отдых

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Чтобы сэкономить на отдыхе, нужно заранее бронировать все билеты, отели и путевки, рассказала в беседе с «Радио 1» начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова. По ее словам, также в целях экономии можно оформить специальную банковскую карту с возможностью накопления милей.

Во-первых, бронировать билеты, отели, путевки нужно заранее. Обычно дают большие скидки за раннее бронирование. Билеты на самолет или поезд тоже могут обойтись вам на 30–50% дешевле. Во-вторых, не обязательно платить всю сумму сразу — многие отели просто берут данные вашей карты как гарантию бронирования, но не списывают деньги, — объяснила эксперт.

Финансист отметила, что на отдыхе можно не только сэкономить, но и даже заработать, если оформить специальную карту, с помощью которой можно будет копить мили, например, при перелетах или поездках на поездах.

Также не следует спешить с кредитом на оплату путевки, поскольку нужно убедиться, что он не будет превышать 30% от ежемесячного дохода, добавила Милова. Можно попробовать откладывать сбережения на отпуск с помощью вкладов, подытожила эксперт.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что россиянам следует покупать иностранную валюту перед отпуском постепенно. Он посоветовал туристам, отправляющимся в другие страны в этом году, покупать доллары и евро.