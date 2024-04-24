Россиянам перечислили самые вредные завтраки Диетолог Михалева: на завтрак вредно есть бутерброды с колбасой и хлопья

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Бутерброды, хлопья и мюсли вредно есть на завтрак, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. По ее словам, также не самым здоровым вариантом завтрака считаются яичница с беконом и каши быстрого приготовления.

Врач отметила, что на завтрак вредно есть бутерброды с белым хлебом и колбасой или сыром, поскольку такие продукты обладают высокой калорийностью, но низкой пищевой ценностью. Лучше выбрать полезный бутерброд, который можно сделать из цельнозернового хлеба, запеченной индейки, овощей и творожного сыра. Вредными также считаются хлопья, мюсли, гранолы и остальные «быстрые» завтраки.

На упаковке может быть написано, что они являются источником витаминов и минералов, но так как процесс приготовления этого рафинированного продукта приводит к потере большинства витаминов и других полезных веществ, то для его обогащения химические витамины и минералы добавляются уже в конце технологического процесса. Это, по сути, обычные сладости, искусственно окутанные ореолом полезности, — объяснила эндокринолог.

Диетолог добавила, что яичница с беконом или сосисками на завтрак способствует набору лишнего веса и повышению риска желчнокаменной болезни из-за высокого содержания калорий и жиров. Кроме того, полезными нельзя назвать каши быстрого приготовления, поскольку в них много простых углеводов, но мало витаминов, минералов и клетчатки. Из-за этого каши быстро повышают уровень сахара и инсулина, а насыщают всего на пару часов.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что чрезмерное употребление бутербродов с колбасой грозит набором лишних килограммов и развитием мочекаменной болезни. Он отметил: частые завтраки или перекусы подобным блюдом чреваты гастритом или язвой желудка. По его словам, в колбасах слишком много консервантов, раздражающих поджелудочную железу.