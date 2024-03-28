Россиянам перечислили риски при путешествиях в недружественные страны Вице-президент АТОР Мурадян: россиян могут не пустить в Германию или Финляндию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Путешествующим через недружественные страны россиянам могут отказать в транзите, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, инциденты фиксируются при проезде через Германию и Финляндию. Кроме того, эксперт предупредил, что в недружественных государствах могут конфисковать вещи россиян.

Если вы, например, летите в недружественную страну, по причине только того, что вы являетесь гражданином России, вы останетесь посередине дороги с необходимостью покупать обратный билет. Такое происходит. В той же Германии или Финляндии могут не пустить несмотря на наличие визы, могут просто отказать в праве воспользоваться транзитными возможностями. МИД в очередной раз напомнил о конфискации личных вещей из санкционного списка Европы, — сказал он.

Также Мурадян заверил, что осложнить пребывание российских туристов в данных государствах могут ограничения работы консульских служб РФ. По его словам, это произойдет в случае возникновения у путешественников каких-либо проблем в ходе поездки.

Ранее стало известно, что в испанской Малаге местные жители массово протестуют против переориентации города на туризм. По данным СМИ, в населенном пункте из-за огромного количества путешественников появляется все больше наклеек с надписями «убирайтесь к черту» и «здесь воняет туристами».