Россиянам перечислили продукты, вызывающие бессонницу Врач Михалева: жирные блюда могут вызвать бессонницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бессонницу могут вызвать жирные блюда: мясо, фастфуд, жареная пища и соусы, предупредила врач-эндокринолог Оксана Михалева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что такие продукты приводят к дискомфорту в животе, нагружают желудочно-кишечный тракт и провоцируют тошноту.

Жирные блюда и продукты на ужин (жирное мясо, фастфуд, блюда с жирными соусами, жареное) надолго нагружают желудочно-кишечный тракт, стимулируя его работу. Кроме того, они могут вызвать дискомфорт в животе, тошноту, тяжесть в правом подреберье, что, конечно, не способствует здоровому сну, — пояснила врач.

Также к проблемам со сном приводят продукты, содержащие стимуляторы, такие как кофеин. К ним относятся кофе, чай и шоколад. Стоит ограничить и употребление белковой пищи: она стимулирует пищеварение и вызывает тяжесть в желудке, что чревато бессонницей. Михалева добавила, что ужинать лучше за три часа до сна, чтобы еда успела усвоиться до ночного отдыха.

Сомнолог Елена Царева ранее рассказала, что из-за повторных сигналов будильника нарушается качество сна, появляется сонливость и спутанность сознания в дневное время. По ее словам, стоит пересилить себя и все же встать после первого звонка.