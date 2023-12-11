Россиянам перечислили продукты, которые стоит есть в мороз Роспотребнадзор: в морозную погоду следует есть сыр и сало

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В морозную погоду следует добавить в рацион сало, сыр, рыбу, овощи и супы, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Так, сало поможет быстро восстановить энергию, а сыры богаты витамином В12, который нормализует сон и защищает нервную систему, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили в ведомстве, рыба помогает восстановить силы. Лучше всего выбирать скумбрию: она содержит мало костей, легко готовится и является сытной и жирной. Специалисты подчеркнули, что овощи богаты витаминами, укрепляют иммунитет и помогут вспомнить о лете. Супы лучше всего употреблять после прогулок, чтобы набраться энергии и согреться.

Кроме того, в рационе должна присутствовать свинина. Данный продукт богат жирными кислотами и белком. Зимой свинина защитит организм от вирусов и простуд. В ведомстве добавили, что также нужно употреблять смородину. Эта ягода богата витамином С. Из смородины можно сделать морс или взвар.

Нутрициолог Жанна Тиханычева ранее порекомендовала пожилым есть зимой бульон. По ее словам, это блюдо питает ткани тела и легко усваивается, что особенно важно для людей в возрасте. Кроме того, бульон помогает восстановиться после заболеваний.