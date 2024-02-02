Россиянам перечислили продукты, которые не стоит хранить в холодильнике Эксперт по качеству Павлова: тропические фрукты не стоит хранить в холодильнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тропические фрукты, жидкий мед, приправы и пряности не стоит хранить в холодильнике, предупредила специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что экзотические фрукты чувствительны к низким температурам.

Хранение в холодильнике вызывает застуживание тропических плодов. К примеру, у бананов чернеет кожура после согревания до комнатной температуры. У ананаса будет коричневатый цвет стержня и мякоти около него. Появится сероватость в окраске кожуры и листьев султана. На кожуре грейпфрута будут многочисленные коричневые пятна, — пояснила Павлова.

Если убрать в холодильник жидкий мед, произойдет кристаллизация продукта. При этом его полезные свойства сохранятся. Приправы и пряности быстро впитают в себя влагу и посторонние запахи, из-за чего утратят специфические вкус и аромат. Кроме того, эксперт уточнила, что хлеб лучше убирать в морозилку, предварительно упаковав в плотный полимерный пакет без доступа к воздуху. Также не нужно класть в холодильник шоколад. Он впитает запахи и может «поседеть» из-за резкого колебания температур.

Эпидемиолог Яков Новоселов ранее рассказал, что скоропортящиеся продукты, например молочные, нужно хранить на нижних полках холодильника. По его словам, также важно учитывать, что у большинства продуктов есть специфический запах.