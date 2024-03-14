Россиянам перечислили основные уловки «черных» пиарщиков Пиар-технолог Мальцев: «черные» пиарщики используют клевету и ложную информацию

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«Черный» пиар является элементом недобросовестной конкуренции и направлен на то, чтобы испортить репутацию соперника — бренда или политика, рассказал в беседе с «ФедералПресс» пиар-технолог Олег Мальцев. По его словам, задачей «черных» пиарщиков является создание в обществе негативных ассоциаций или ввод потребителей в заблуждение, для чего в ход идут такие методы, как клевета и публикация ложной информации.

Как пояснил специалист, подобные приемы часто применяются против политических деятелей, производителей еды, лекарств и косметики. Также «черные» пиарщики могут использовать болевые точки общества для создания негативных ассоциаций с людьми или компаниями.

Даже если оппонент докажет, что информация была ложной, на это уйдет время, и восстановить репутацию будет сложнее, — подчеркнул эксперт.

К методам «черного» пиара относится создание общественного возмущения на темы экологии, нарушения прав животных, сокрытия налогов или оскорбления чувств верующих. Также недобросовестные способы конкурентной борьбы с помощью подставных лиц применяют некоторые политики.

«Конкурент заказывает акцию в поддержку какого-то кандидата, участники которой будут вызывающе себя вести, сквернословить. В глазах общественности это очернит лидера движения, в поддержку которого проводится такая акция», — объяснил Мальцев.

Еще одним способом «черного» пиара он назвал привлечение медийных персон для давления авторитетом. В этом случае лидеры мнений выставляют в качестве фактов сведения, которые на самом деле таковыми не являются.

В качестве меры борьбы с «черным» пиаром компании чаще всего обращаются с исками о защите деловой репутации к СМИ, блогерам, владельцам порталов в интернете. Такие дела обычно заканчиваются удалением информации с ресурсов, подытожил пиар-технолог.

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