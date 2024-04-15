Россиянам перечислили минусы курортных романов Психолог Хадарцева: курортные романы разрушают семьи

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Курортные романы разрушают семьи и становятся причиной болезней, передающихся половым путем, рассказала в беседе с «ФедералПресс» психолог Юлия Хадарцева. По ее словам, такие отношения не предполагают серьезных чувств, а гормоны, которые проснулись во время романа, быстро затухают.

Курортный роман — это отношения, которые будут полны дофамина, окситоцина. Это гормоны сексуальности, радости, розовые очки романтика и страсти. Но эти отношения никогда не предполагают серьезных, глубоких чувств, — отметила специалист.

Помимо разрушения брака, курортные романы могут стать причиной заболеваний, например, передающихся половым путем, объяснила психолог. К тому же, такая связь может не закончиться по приезде домой. Есть множество историй, когда курортный роман закончился несколько лет назад, а связь так и не прервалась.

Ранее психолог Виталий Самсон рассказал, что по данным статистики, примерно четыре россиянина из десяти заводят романтические отношения на отдыхе, при этом не более 5% пар продолжают отношения после отпуска. По его словам, история курортной любви может перерасти в настоящие сильные чувства после испытания бытом и трудностями, а чтобы роман на отдыхе стал удачным, существует ряд правил.