Россиянам перечислили дешевые направления для отдыха Эксперт по туризму Мкртчян назвал Волгоград и Минск дешевыми направлениями для отдыха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то, что стоимость перелета эконом-классом на внутрироссийских рейсах достигла почти 7 тысяч рублей за тысячу км, недорогой отдых в России не исчез, рассказал в беседе с «Радио 1» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса на направление. В частности, относительно дешевые авиабилеты пока можно приобрести на направления Москва-Петербург, Москва-Волгоград или Москва-Минск.

Долететь из Москвы до Волгограда можно всего за четыре тысячи рублей, а до Астрахани — за восемь тысяч рублей, потому что там конкуренции нет. По направлению Москва-Минск большая конкуренция, соответственно, билеты недорогие. Москва — Санкт-Петербург — тоже недорогие билеты, так как там конкурируют авиакомпании и железная дорога, — отметил эксперт.

По мнению специалистов, подорожание авиабилетов обусловлено несколькими причинами, в том числе закрытием аэропортов юга России, из-за которого на оставшиеся воздушные гавани — Сочи, Минеральные воды, Махачкала, Ставрополь — ложится серьезная дополнительная нагрузка.

Растет инфляция, растут цены на топливо, зарплаты, амортизация самолетов, запчастей, навигации. Авиакомпании вынуждены поднимать цены, а за все это расплачивается простой потребитель, — пояснил Мкртчян.

Ранее Росстат сообщил, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в России в салоне эконом-класса достигла рекордных 6972,36 рубля за 1000 км пути, цена билетов в мае 2023 года повысилась на 28% по сравнению с маем 2022 года.