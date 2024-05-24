Кинолог раскрыл удивительные факты о собаках Кинолог Голубев: собаки могут распознавать болезни человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки могут распознавать эмоции и болезни человека, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, питомцы также могут почувствовать погодные изменения.

Обонятельных рецепторов у животных больше, чем у людей, это и объясняет тот факт, что собаки чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек. Они мастерски распознают не только взрывчатые и наркотические вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний, — объяснил эксперт.

Кинолог отметил, что собаки могут улавливать человеческие эмоции и даже подстраиваться под них. Дело в том, что стресс, печаль, гнев или тревога вызывают в организме человека определенные физиологические реакции, например, меняются положение тела, голос и даже запах. Также есть животные, которые обучены определять диабет, малярию, болезнь Паркинсона, коронавирус и онкологию.

Собаки могут распознавать изменения погодных условий, в том числе приближение наводнения или урагана, добавил кинолог. Также животные способны предупредить хозяев о надвигающемся землетрясении, поскольку они чувствуют вибрацию в земле до того, как она начинает усиливаться. Кроме того, собаки способны распознать алкогольное опьянение человека и даже беременность, заключил Голубев.

Ранее биолог Марина Татаренко заявила, что собака может вырасти агрессивной из-за ошибок в воспитании. Она признала, что важно и нужно любить своего питомца, но этого недостаточно для того, чтобы он вырос добрым и послушным.