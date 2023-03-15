Россиянам перечислили частые причины боли в сердце Кардиолог Львовская: боли в области сердца часто вызывает межреберная невралгия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боль в области сердца зачастую вызывает межреберная невралгия, то есть поражение периферических нервов грудного отдела, рассказала «Москве 24» кардиолог Виктория Львовская. Болевые ощущения могут появиться и в результате защемления нервов межпозвоночными дисками, а также при патологии легких, нарушении работы пищевода, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Чаще всего боль возникает из-за поражения периферических нервов грудного отдела при межреберной невралгии или их защемления в результате разрушения межпозвоночных дисков, — рассказала Львовская.

Кардиолог предупредила, что отличить сердечную боль можно по ощущению сдавленности или жжения в грудной клетке или давлению, которое переходит на плечо, спину, шею или нижнюю челюсть. Также возможна внезапная сильная боль в сердце с прерывистым дыханием и кашлем, добавила врач.

Кардиолог Юлия Маршинцева ранее рассказала, что для пожилых людей опасен пульс выше 80 ударов в минуту, поскольку он может спровоцировать инфаркт и ишемию. По ее словам, из-за высокого пульса сокращается кровоснабжение сердечной мышцы, что может представлять угрозу для людей в возрасте, у которых нередко бывает атеросклероз сосудов.