Продажа алкоголя в расположенных на первых этажах жилых домов барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров в скором времени может оказаться под запретом.
По данным источников
Авторы инициативы пояснили, что россияне выступают категорически против размещения питейных заведений в жилых домах. При этом принятие законопроекта призвано также обеспечить общественный порядок и тишину в ночное время.
Собеседники издания рассказали, что в правительстве опасаются отрицательного влияния запрета на рентабельность заведений и закрытия предприятий малого бизнеса. Вместе с тем «концептуально» в кабмине поддержали эту инициативу.
В среду, 18 сентября, документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Ранее News.ru писал о том, что идея Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вернуть рекламу вина и пива не стыкуется с проводимой руководством РФ антиалкогольной политикой. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.