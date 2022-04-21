Криптобиржа Binance ужесточила ограничения против Россиян

Криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России с балансом более €10 тысяч, сообщается на сайте биржи. Теперь россияне с крупными криптоактивами смогут только выводить средства со счёта, доступ к торговле и пополнению кошелька ограничен. Лимит в том числе затрагивает все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в Binance Staking и Binance Earn.

Криптобиржа вводит ограничения всех вводов на счета граждан России или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, на сумму более €10 тыс. Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, и не открывать новые позиции, — говорится в сообщении.

Binance — это ведущая мировая блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли.

Ранее NEWS.ru рассказывал о возможностях торговли криптовалютой для граждан России в условиях международных санкций и ограничений торговых блокчейн-площадок. Эксперты рассказали, как максимально приблизиться в анонимности сохранить и приумножить свои крипто-активы.