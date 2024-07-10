Россиянам не стоит ждать повышения тарифов на воду более чем на 7–8%, заявил NEWS.ru руководитель дирекции по технологическим проектам ГК «Росводоканал» Олег Николаенко на полях выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, следует учитывать инвестиционную программу, которая действует в регионе. Индекс может быть немного приподнят либо сохранится в пределах, которые ФАС устанавливает каждому региону.

Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в каждом регионе регулируется со стороны ФАС предельным индексом роста цен. Он очень многогранный и совокупный по всем видам коммунальных услуг и ресурсоснабжающих организаций. Здесь оценивается также и доступность тарифов для населения. Это тоже такая экономическая социальная цифра. С учетом того, что если в регионе действует инвестиционная программа и нужны крупные капиталовложения, то этот индекс может быть немного приподнят либо он будет в индексе, который ФАС устанавливает каждому региону. Но, по опыту многих регионов, больше 7–8% за период не прибавляется, а то и меньше — 5–6% на воду дают. Поэтому ждать повышения на какие-то десятки процентов не стоит. Все зависит от того, как «Водоканал» обосновывает свой операционный расход, — сказал Николаенко.