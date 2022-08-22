Россиянам объяснили, зачем нужно свидетельство для управления дроном Разработанная Минтрансом программа позволит трудоустроиться оператором дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купить легкий дрон в магазине можно без дополнительных документов, однако если человек собирается зарабатывать на беспилотниках деньги, необходимо получить соответствующий сертификат. В Минтрансе разработали образовательную программу, которая поможет стать специалистом по эксплуатации гражданских беспилотных авиасистем всего за 72 часа, пишет «Парламентская газета».

В ходе обучения расскажут о воздушном законодательстве, использовании летного пространства и безопасности полетов, а также об ответственности за нарушения закона при использовании дронов. Около 10 часов отводится на летную практику. Чтобы получить «корочку», необходимо сдать тест по теории и практический экзамен.

Свидетельство о профподготовке потребуется человеку, если он собирается зарабатывать на беспилотниках деньги. Документ подтвердит квалификацию специалиста, после чего заказчик сможет заключить с ним договор и тогда уже работник будет нести полную ответственность, — пояснил глава Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиасистем Глеб Бабинцев.

Сенатор Артем Шейкин заявил, что обучение нужно проводить по всей стране и постепенно совершенствовать представленный проект. Однако он отметил, что изначально нужно внедрить его на практике как образец стандарта подготовки, в котором учтены все нюансы.

В Анапе беспилотный летательный аппарат ранее помог спасти утопающего мужчину. Он находился далеко за пределами разрешенной зоны купания и подавал сигналы о помощи, после чего был замечен системой мониторинга. Дежурный направил к тонущему беспилотник, который сбросил тонущему мужчине спасательный жилет.